Совершенно новый биом окажется сложным испытанием для фанатов.

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19 сентября фанаты градостроя Airborne Kingdom отправятся покорять снежные завалы в тундре, и будут строить свое королевство в неприветливых землях. Дополнение The Lost Tundra будет доступно на всех платформах, включая Nintendo Switch.

Дополнение приносит с собой совершенно новый снежный биом, готовы ли фанаты бросить вызов морозной погоде, и защитить жителей королевства. Многие поселения не смогли справиться с морозной погодой и навсегда затерялись где-то в лесах, попробуйте не отправится вслед за ними. Дополнение ориентированно на игроков, которые уже имеют много опыта в градостроительстве. Тем кто никогда не играл в Airborne Kingdom, будет несколько сложнее адаптироваться, но от того только интереснее. В тундре вы не найдете еды, воды и угля, а кормить, поить и греть жителей королевства нужно как всегда. Мороз плохо действует на строения, из-за чего те постепенно разрушаются, вам придется следить за их состоянием, и тратить дополнительные ресурсы на ремонт. Вам придется пересмотреть подход к игре и тактику, чтобы удержать поселение живым в новом дополнении.

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Конечно, такое сложное испытание должно поощряться. В скрытых локациях можно найти новую косметику и уникальные настройки для королевства.