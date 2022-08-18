Сначала CS:GO, потом Humankind, теперь Road 96 — прямо день годовщин.

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Вчера годовщину уже отметила CS:GO и Humankind, а теперь к празднованию присоединяется приключение Road 96. Ровно год назад атмосферное приключение вышло в Steam, разработчики решили опубликовать статистику по проекту за этот год.

По теме игры было собрано около 61 млн просмотров. Более 6 млн часов было потрачено на просмотр прямых трансляций. Проект собрал восемь тысяч оценок в Steam, из них 81% положительных. На всех платформах разработчики собрали почти 60 тысяч подписчиков — не самый лучший результат в истории игровой индустрии, но и достойный для такой маленькой студии.

Создатели запустили распродажу до 22 августа, по скидке в 50% можно приобрести саму игру, саундтрек, и электронную книгу. В новостях Steam создатели опубликовали ссылку на документальное видео про дорогу 96.

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Road 96 это атмосферное приключение в американском стиле. В этой истории вы будете убегать автостопом от тоталитарного государства. Каждый эпизод процедурно сгенерирован, потому у каждого игрока своя история, уникальная, и интересная. Однако проект все равно не может забрать у вас десятки часов, и заставить пройти себя несколько раз — как минимум у меня было именно так.