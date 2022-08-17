Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Electronic Arts подарила FIFA 23 игрокам, которые воспользовались ошибкой в ценообразовании
А почему бы не купить ультимативную версию за 4 рубля?
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

реклама

Electronic Arts максимально двуличная компания, и это видно из сегодняшней ситуации. Дело в том, что недавно в индийском регионе Epic Games Store футсим можно было приобрести за 4 рупии, это около 4 рублей. Таким образом, пользователи могли купить игру по цене ниже, примерно в тысячу раз. Несмотря на то, что ошибка была исправлена очень быстро, многие успели приобрести игру за копейки. Сегодня издатель сообщил, что оставит игру пользователям, которые воспользовались ошибкой.

Издатель сообщил, что это была их ошибка, и игроки в этом не виноваты, потому могут себе оставить игру по такой цене. Они пожелали удачи в игре, и кратко описали нововведения проекта в сообщении от EGS.

Ясно, что компания просто создала из этого рекламу своему продукту, постаралась поднять репутацию, и теперь сможет заработать в десятки раз больше, благодаря новым игрокам в FIFA после этой ситуации.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

FIFA 23 выйдет 30 сентября, но если вы купите ультимативную версию, поиграть можно будет на три дня раньше остальных. Отмечу, что за предварительный заказ можно получить эксклюзивную карточку с коллаборации Marvel и FIFA, подробности описаны здесь.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#electronic arts #fifa 23
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Electronic Arts отключит серверы трех частей Command & Conquer в ноябре
Коллаборация Marvel и FIFA 23 подтверждена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
22
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
19
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
6
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
9
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
9
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
12
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
1
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
5
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
14
Unity отклонила предложение AppLovin о покупке за $17,5 млрд
+
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
5 видеокарт AMD которые вам захочется купить, когда узнаете их цену в российской рознице
9
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
37
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
8
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7
Почти 7 минут геймплея за Росомаху — в свежем видео по Marvel’s Midnight Suns
+
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
27
GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
16
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
6

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
62
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
39
Почему тестировщики не любят AMD
211
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
32
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
55
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
27
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
48
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
7

Сейчас обсуждают

mistergrim
14:39
Дедушка ослеп, а не о…ел.
Лишь четверть россиян готовы купить новый китайский автомобиль, а половина предпочтут б/у из Европы
.qworn
14:38
Опять рыночек порешал.
Лишь четверть россиян готовы купить новый китайский автомобиль, а половина предпочтут б/у из Европы
sevik68
14:37
Зелот, пора удалять комменты хохлоскотов
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
ptlrkptt
14:37
твоя страна взяла герб римской империи, такой же как был давно у германии, только вот потом те одумались, а вы продолжаете быть зомбоками
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Олег Котков
14:36
Поставил на ноут свежий Linux Mint 21 Cinnamon (на рабочем стационарном стоит Windows 11). Поковырял пару дней, настроил под себя и кайфую...
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
ахахах
14:35
а теперь добьют нацисткую гадину в европе,ту что наши деды до конца недобили
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Зю
14:34
Скоро сзади каждого телефона будет огромная дура для фоточек в Инстаграмме на половину задней панели.
Появились изображения смартфона Xiaomi с камерой 200 Мп
ptlrkptt
14:33
и теперь Россия молится на BMW
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Зю
14:33
Срочно нужен новый пакет санкций против России
В Starlink заявили, что обломки сбитого советского спутника угрожают их орбитальной группировке
V.L.A.D.L.E.N
14:32
Есть нормальные россияне, которые представляют интеллигенцию, которым лживой пропагандой разум не затмить. Против них я ничего не имею. Но, в основном, Россию населяет сброд тупорылых дегенератов, люм...
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем