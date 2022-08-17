А почему бы не купить ультимативную версию за 4 рубля?

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Electronic Arts максимально двуличная компания, и это видно из сегодняшней ситуации. Дело в том, что недавно в индийском регионе Epic Games Store футсим можно было приобрести за 4 рупии, это около 4 рублей. Таким образом, пользователи могли купить игру по цене ниже, примерно в тысячу раз. Несмотря на то, что ошибка была исправлена очень быстро, многие успели приобрести игру за копейки. Сегодня издатель сообщил, что оставит игру пользователям, которые воспользовались ошибкой.

Издатель сообщил, что это была их ошибка, и игроки в этом не виноваты, потому могут себе оставить игру по такой цене. Они пожелали удачи в игре, и кратко описали нововведения проекта в сообщении от EGS.

Ясно, что компания просто создала из этого рекламу своему продукту, постаралась поднять репутацию, и теперь сможет заработать в десятки раз больше, благодаря новым игрокам в FIFA после этой ситуации.

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FIFA 23 выйдет 30 сентября, но если вы купите ультимативную версию, поиграть можно будет на три дня раньше остальных. Отмечу, что за предварительный заказ можно получить эксклюзивную карточку с коллаборации Marvel и FIFA, подробности описаны здесь.