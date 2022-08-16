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Симулятор менеджера F1 выходит совсем скоро, 30 августа. За время разработки студия раскрыла множество интересной информации про будущий проект: звуки, трассы, команды и многое другое. Сегодня разработчики выпускают последний ролик, перед релизом, который повествует про интерактив во время активной гонки. Здесь есть пит-стоп, красный флаг, своя стратегия и многое другое, на что необходимо вовремя реагировать, если не хотите быть исключенными из турнира.
Во время каждой гонки вы будете слышать радиопереговоры между водителями и инженерами, а также можете дать команду заехать на пит-стоп и поменять шины, настроить ERS, в конце концов банально заправить болид. Вы как менеджер принимаете непосредственное участие в принятии окончательного решения, и не забывайте отвечать на просьбы своих водителей.
За гонкой можно наблюдать через камеру в формате трансляции, или же через камеры установленные на борту каждого болида. Только вы решаете, каким образом ваша команда добьется успеха, и возьмёт очередной трофей на турнире.
Оформив предварительный заказ, вы получите доступ к игре на пять дней раньше остальных, да еще и купите проект по скидке в 10%.