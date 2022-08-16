Красный флаг, пит-стоп и другие неожиданные ситуации.

реклама

Симулятор менеджера F1 выходит совсем скоро, 30 августа. За время разработки студия раскрыла множество интересной информации про будущий проект: звуки, трассы, команды и многое другое. Сегодня разработчики выпускают последний ролик, перед релизом, который повествует про интерактив во время активной гонки. Здесь есть пит-стоп, красный флаг, своя стратегия и многое другое, на что необходимо вовремя реагировать, если не хотите быть исключенными из турнира.

Во время каждой гонки вы будете слышать радиопереговоры между водителями и инженерами, а также можете дать команду заехать на пит-стоп и поменять шины, настроить ERS, в конце концов банально заправить болид. Вы как менеджер принимаете непосредственное участие в принятии окончательного решения, и не забывайте отвечать на просьбы своих водителей.

За гонкой можно наблюдать через камеру в формате трансляции, или же через камеры установленные на борту каждого болида. Только вы решаете, каким образом ваша команда добьется успеха, и возьмёт очередной трофей на турнире.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Оформив предварительный заказ, вы получите доступ к игре на пять дней раньше остальных, да еще и купите проект по скидке в 10%.