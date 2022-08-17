Релиз первого сезона развязал руки датамайнерам.

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Сегодня вышло крупное обновление первого сезона для MultiVersus с новым боевым пропуском. Вскоре файтинг получит персонажа Морти, порцию косметики, и еще один игровой режим. Однако данный апдейт также принес немало работы датамайнерам, которые уже нашли интересную информацию по поводу будущих персонажей.

На твиттер аккаунте InTheShade - Multiversus Leaks было опубликовано изображение будущей обложки тайтла, на которой в центре находится Черный Адам и Страйп. По краям расположились уже известные игрокам герои. Можно предположить, что Страйп появится вместе с Адамом в одном сезоне осенью, перед выпуском киноленты, да и в целом весь боевой пропуск будет посвящен этим героям.

Однако сегодня данную утечку подтвердили создатели из студии Player First Games, и оказалось, что данные герои присоединятся к ростеру в течение первого сезона. По идее это произойдет осенью, так как август занят за Морти.

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Система "постепенного ввода" контента в файтинг сейчас работает на полную мощность. Осенью создатели представят новый игровой режим, и дополнительную порцию косметики, которая, вероятно, будет связана с Черным Адамом.