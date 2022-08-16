Робин Гуд, Леголас, или может Зеленая Стрела?

реклама

Первый сезон добрался до MultiVersus с новым боевым пропуском и порцией косметики, а уже спустя неделю в ротацию введут Рика и Морти. Еще спустя несколько недель будет введен новый игровой режим. С 1-м сезоном сразу открывается ранговый режим. Однако создатели файтинга уже намекают на следующего персонажа. Сегодня в Twitter директор игры опубликовал пост с сообщением "Кто любит лук и стрелы?".

Очевидно — это намек на нового персонажа. Однако претендентов на это место довольно много: Робин Гуд, Зелёная Стрела из DC, а может Леголас из вселенной "Властелина Колец".

Здесь на помощь приходят более ранние утечки, которые гласят, что в будущем файтинг получит персонажей из вселенной "Властелина Колец". Скорее всего таковыми являются Гендальф и Леголас с луком и стрелами. Учитывая то, что компания все еще владеет лицензией на фильм, никаких ограничений, в том, чтобы добавить этих персонажей — нет.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А пока напомню, что в обозримом будущем файтинг-платформер доберется до мобильных устройств под управлением Android, iOS и Nintendo Switch. На это намекают кнопки прыжка и активной способности, которые уже присутствуют в коде проекта.