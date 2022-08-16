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Первый сезон добрался до MultiVersus с новым боевым пропуском и порцией косметики, а уже спустя неделю в ротацию введут Рика и Морти. Еще спустя несколько недель будет введен новый игровой режим. С 1-м сезоном сразу открывается ранговый режим. Однако создатели файтинга уже намекают на следующего персонажа. Сегодня в Twitter директор игры опубликовал пост с сообщением "Кто любит лук и стрелы?".
Очевидно — это намек на нового персонажа. Однако претендентов на это место довольно много: Робин Гуд, Зелёная Стрела из DC, а может Леголас из вселенной "Властелина Колец".
Здесь на помощь приходят более ранние утечки, которые гласят, что в будущем файтинг получит персонажей из вселенной "Властелина Колец". Скорее всего таковыми являются Гендальф и Леголас с луком и стрелами. Учитывая то, что компания все еще владеет лицензией на фильм, никаких ограничений, в том, чтобы добавить этих персонажей — нет.
А пока напомню, что в обозримом будущем файтинг-платформер доберется до мобильных устройств под управлением Android, iOS и Nintendo Switch. На это намекают кнопки прыжка и активной способности, которые уже присутствуют в коде проекта.