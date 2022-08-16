Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Новый боец в MultiVersus связан с луком и стрелами
Робин Гуд, Леголас, или может Зеленая Стрела?
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

реклама

Первый сезон добрался до MultiVersus с новым боевым пропуском и порцией косметики, а уже спустя неделю в ротацию введут Рика и Морти. Еще спустя несколько недель будет введен новый игровой режим. С 1-м сезоном сразу открывается ранговый режим. Однако создатели файтинга уже намекают на следующего персонажа. Сегодня в Twitter директор игры опубликовал пост с сообщением "Кто любит лук и стрелы?".

Очевидно — это намек на нового персонажа. Однако претендентов на это место довольно много: Робин Гуд, Зелёная Стрела из DC, а может Леголас из вселенной "Властелина Колец".

Здесь на помощь приходят более ранние утечки, которые гласят, что в будущем файтинг получит персонажей из вселенной "Властелина Колец". Скорее всего таковыми являются Гендальф и Леголас с луком и стрелами. Учитывая то, что компания все еще владеет лицензией на фильм, никаких ограничений, в том, чтобы добавить этих персонажей — нет.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А пока напомню, что в обозримом будущем файтинг-платформер доберется до мобильных устройств под управлением Android, iOS и Nintendo Switch. На это намекают кнопки прыжка и активной способности, которые уже присутствуют в коде проекта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#multiversus #инсайд
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Файтинг-платформер MultiVersus разрабатывается под мобильные устройства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
13
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
8
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
8
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
24
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
5
Xiaomi Pad Pro — 12,4-дюймовый планшет с процессором Snapdragon 870
6
Учёные нашли очередное доказательство того, что Луна когда-то была частью Земли
5
Играем в легендарную Horizon Zero Dawn на ПК – выбираем оптимальную видеокарту для эксклюзива Sony
12
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
5
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
13
В сети появились первые достоверные цены процессоров AMD Ryzen 7000 – Ryzen 5 7600X 5.3 ГГц от $229
40
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
Геймерам всё-таки удалось установить рекорд «онлайна» в Half-Life: сегодня в игре в Steam присутствовали более 12 тысяч человек
6
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
2
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
Моддер заменил в Marvel’s Spider-Man Remastered флаг ЛГБТ на флаг США, за что получил бан
20
Последняя информация о ценах Ryzen 7000 превосходит предпоследнюю
12
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
100
Unity отклонила предложение AppLovin о покупке за $17,5 млрд
+
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
6

Популярные статьи

На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
117
Почему тестировщики не любят AMD
61
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
126
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
18
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
36
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
64
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2

Сейчас обсуждают

2rasmus
12:20
Если ты видел полтора ПК в своей жизни, то лично у тебя может ничего и не блыо, а по факту lga самый нежный и геморройный сокет.
Почему тестировщики не любят AMD
Kira625
12:20
Зато в винде часики привычные ;)
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
Kira625
12:19
> Ради всего святого покажите уже разработчикам всего этого испанского стыда, что такое Microsoft Windows и как там легко и просто можно запустить любую портативную утилиту, особенно утилиты которые х...
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
2rasmus
12:18
Слушай сюда глубоко знающий, райзен это SoC, ему всё равно где раборать, лишь бы сокет подходил и питание было. Самое страшное что может случиться шина будет pcie3, а не pcie4, что абсолютно ни на что...
Почему тестировщики не любят AMD
Иосиф Джугашвили
12:18
На лга это более частая проблема. Я занимаюсь ремонтом материнских плат и видюх для компов. Через меня прошло очень много железа. Так что поддерживаю реднека.
Почему тестировщики не любят AMD
Abraxas29
12:16
Все эти сказки я слышал и про 2000 -> 3000 и 1000 -> 2000. А нехватка скорости будет в чём? В мультиплатформе? Консолям тоже резко новые видяхи выпустят и через прошивку установят?
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
Aristarh
12:16
Чемпион уже финишировал с медалью.
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
Rey.B.
12:15
"DDR5 имеет более высокую рентабельность, но пока не стала повсеместно распространённым стандартом." - Так или рентабельность, или распространение. За такую цену DDR5, с её "+5% в играх", в народных с...
Samsung прекращает производство памяти DDR3 и DDR4 и концентрируется на DDR5
Анатолий Шведцов
12:14
вода
Факт заимствования 7-нм технологии у TSMC компанией SMIC не столь очевиден
Сергей Васильев
12:13
Ну-ну, расскажи эти сказки кому угодно. Желательно сходи на форум, что бы тебя носом потыкали в 10, у которой нет проблем. Ты походу виндой пользуешься как бабушка старая, раз проблем не возникало. Во...
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем