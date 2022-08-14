Однако сейчас это только слух от инсайдера.

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Вполне, вероятно, что в обозримом будущем успешный файтинг-платформер MultiVersus доберется до мобильных устройств Android, iOS и Nintendo Switch. Такую информацию обнаружили датамайнеры после анализа всей доступной информации. Похоже, что мобильный порт уже находится в стадии разработки.

Игра MultiVersus несмотря на проблемный запуск, смогла набрать огромное количество аудитории за почти месяц после релиза. Общее число игроков перевалило за 10 млн, а ежедневный онлайн в одном только магазине Steam составляет около 40 тысяч. После волны критики на запуске, отзывы стабилизировались — 88% положительных из более 60 тысяч оценок. Определенно, спасает игру способ бесплатного распространения. Ограничений в случае отказа покупки набора основателя незначительны — персонажей можно купить заработав определенное количество золота, а его можно получить за матчи, задания, уровень и пропуск. Плюс каждую неделю открывают три бесплатных героя на время.

Учитывая такой всплеск популярности на ПК и консолях, ожидать мобильного релиза долго не придется. Официально порт не подтвержден, однако он определенно находится на рассмотрении у студии.

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На мобильную версию намекает изображение с кнопкой прыжка и активной способности, фото опубликованы в твиттере Susie - Multiversus Leaks. Учитывая то, что данные кнопки уже есть в коде проекта, релиз мобильной версии не за горами.