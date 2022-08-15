Два сезона и крупное изменение специализаций.

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Прошлая дорожная карта была опубликована в июле, однако имеется маленькое отличие из-за переноса 10-го сезона на несколько недель, это кстати хорошо видно на самой карте при сравнении двух версий.

Также Ubisoft подтвердила, что контент для следующего года находится в активной разработке, и будет представлен ближе к концу года.

10-й сезон должны были выпустить к концу августа, однако на исправление ошибок пришлось взять еще немного времени, и апдейт выйдет в середине сентября. Однако эта дата может с лёгкостью поменяться в случае обнаружения новых ошибок — у Ubisoft с дорожными картами все сложно, и непонятно.

Создатели обещают запустить 11 сезон в начале декабря. Это обновление принесет с собой новый игровой режим, снаряжение, вооружение и ивенты.

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На данный момент разработчики умалчивают про обновление специализаций. По всей видимости апдейт будет выпущен между двумя сезонами, примерно в конце октября. Впервые данный апдейт был намечен на 9 сезон, однако тогда создатели приняли решение перенести работу на 2022 год. Сейчас Ubisoft продолжает работу над переработкой специализаций, и выпустит апдейт только тогда, когда будет уверена в хорошем качестве работы. Это также означает, что выпуск обновления может затянуться вплоть до следующего года.