Пока доступно только 500 слотов, со временем их будут расширять.

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Разрушительная гонка Stuntfest - World Tour от THQ Nordic была представлена на мероприятии THQ Nordic Digital Presentation. Впервые проект был анонсирован в апреле текущего года, и на данный момент не имеет окончательной даты релиза.

Однако фанаты, которые хотели бы опробовать тайтл прямо сейчас, могут это сделать. В Steam началось тестирование, в котором могут поучаствовать все желающие, просто нажав кнопку "запросить доступ" на страничке игры в цифровом магазине. Сейчас создатели предлагают только 500 слотов, однако в будущем серверы будут расширены, и вы, вполне сможете попасть в плейтест. На момент написания поста, в тестирование можно без проблем попасть за 1 минуту, без приглашений, кодов и регистраций.

В случае, если вы не успели попасть на плейтест, придется ожидать электронное письмо от разработчиков с приглашением.

Данная гоночная игра представляет собой смесь гонок из Wreckfest и безумных трюков из FlatOut. 18 игроков попадают на каскадерское шоу на выбывание. Цель — показать себя на фестивале, и победить остальных участников. Персонаж буквально летает по карте, сначала вылетая из окна автомобиля, а после раскрывает что-то типа глайдера с двигателем. Во время полета можно исполнить еще больше трюков, найти секретные проходы, и вернуться во второй автомобиль на трассе.

Режимов будет довольно много, и присутствует даже любимое фанатами FlatOut дерби. Проект предлагает обширную кастомизацию доступных автомобилей, редактор персонажей с косметикой, и множество гаджетов для выполнения безумных трюков.

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Дата релиза на ПК пока не раскрыта. Российской локализации не имеется.