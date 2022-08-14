реклама
Известная своим печальным запуском eFootball 2022 собирается масштабно обновится в этом месяце. Konami заявила, что в скором времени проект поменяет свое название на eFootball 2023, и получит несколько нововведений. Про них Konami решила пока не рассказывать.
Старт eFootball стал одним из самых ужасных в истории Konami. За несколько дней в сети появилось огромное количество роликов и изображений с багами, а ее бесплатное распространение не спасло от многочисленного хейта сообщества, любящих старый PES.
Эра футбольных симуляторов кардинально меняется: в прошлом году PES, а в этом FIFA. Со следующего года FIFA перейдет под крыло других разработчиков, вероятно, это 2K Games, а Electronic Arts займется развитием EA Sports FC.
Отзывы eFootball 2022 так и не вернулись к нормальной отметке: 26% положительных из 37 тысяч обзоров за год. Да, проект смог несколько изменится, за почти год доработки, однако физика, графика, и сама оптимизация осталась на посредственном уровне. Если бы эта игра стоила денег — это было бы непозволительно.
Посмотрим, что принесет с собой обновление 2023 года. Если разработчики не сфокусируются на улучшении графики и оптимизации — я знаю какие отзывы можно ожидать от сообщества.