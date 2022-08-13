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В сети опубликовали размер Saints Row на консолях
Предварительная загрузка тайтла стартует 21 августа.
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До сегодняшнего дня размер будущей Saints Row был неизвестен, однако парсер данных @PlayStationSize раскрыл эту тайну. Как всегда, версия для некстген консоли PlayStation 5 будет занимать меньше пространства, благодаря революционной технологии сжатия.

По информации @PlayStationSize, размер будущей игры не превысит 60 ГБ. Консоль PlayStation 4 потребует 60,394 ГБ свободного пространства, а PlayStation 5 всего 53,546 ГБ.

Чтобы прикинуть примерный размер на ПК, обратимся к официальным системным требованиям опубликованным непосредственно Deep Silver: по их словам игра займет около 50 ГБ. Это означает, что размер скачиваемых файлов выйдет не больше версии для некстген консоли.

Пользователи Xbox могут ожидать примерно таких же цифр: Xbox One потребует места как на PS4, а Xbox Series как на PS5. Как всегда, выигрывают пользователи ПК, но не во всем разумеется.

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Важно: предварительная загрузка тайтла начнется уже днем 21 августа. Чтобы начать загрузку проекта, необходимо его предварительно заказать в магазине Epic Games, PS Store или Microsoft Store. За предзаказ вам выдадут бонус в виде The Idols Anarchy Pack с косметикой.

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#консоли #saints row #консоли следующего поколения #некстген
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Не влезла 😂
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typym6ek
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TeroN4eg
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Это не совсем верно, физиксу уже лет 15 точно. И его компоненты используются в куче движков, ближайшие к широкому кругу игроков этО: UE3 UE4 Unity
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ptlrkptt
14:00
Алексей, Эд не желает видеть аргументы. Он в любом случае будет "прав", даже если прирост FPS будет 300%.
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Delarros
14:00
Как можно писать, что карта стоит 1000 баксов, если в этой новости уже тОП стоит 700 баксов? Откуда столько долбоебов берется?
Топовая RX 6900 XT в США стоит $700 вместо $1 000
Delarros
13:59
Pycнявая свинья - тот факт, что ты бомж обоссаный - никого не волнует
Топовая RX 6900 XT в США стоит $700 вместо $1 000
ptlrkptt
13:58
Систему за 15 т.р. с помощью "небольших" затрат в 70 т.р. превратил в колосса на глиняных ногах. Это аргумент для кого ? Запусти третью Arma на FX и удивишься мощи своей платформы.
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
wwr222
13:55
Не гони. Там реальная высота около 162мм. Тор без передней вертухи влезает впритык. А он ровно 160мм. 140мм вентиль над обычной памятью без радиаторов не дает установить стекло.
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Колдун Мудрый
13:53
У моего друга вообще было fx 4300 и gtx 450 и 8gb оперативной мы ему год назад сделали апгрейд на fx 6300 gtx 950 (обошлось всё вместе в 9500) И ему вообще супер вместе играем в фортнайт и Майнкрафт а...
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
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