Предварительная загрузка тайтла стартует 21 августа.

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До сегодняшнего дня размер будущей Saints Row был неизвестен, однако парсер данных @PlayStationSize раскрыл эту тайну. Как всегда, версия для некстген консоли PlayStation 5 будет занимать меньше пространства, благодаря революционной технологии сжатия.

По информации @PlayStationSize, размер будущей игры не превысит 60 ГБ. Консоль PlayStation 4 потребует 60,394 ГБ свободного пространства, а PlayStation 5 всего 53,546 ГБ.

Чтобы прикинуть примерный размер на ПК, обратимся к официальным системным требованиям опубликованным непосредственно Deep Silver: по их словам игра займет около 50 ГБ. Это означает, что размер скачиваемых файлов выйдет не больше версии для некстген консоли.

Пользователи Xbox могут ожидать примерно таких же цифр: Xbox One потребует места как на PS4, а Xbox Series как на PS5. Как всегда, выигрывают пользователи ПК, но не во всем разумеется.

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Важно: предварительная загрузка тайтла начнется уже днем 21 августа. Чтобы начать загрузку проекта, необходимо его предварительно заказать в магазине Epic Games, PS Store или Microsoft Store. За предзаказ вам выдадут бонус в виде The Idols Anarchy Pack с косметикой.