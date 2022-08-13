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Около семи лет разработки, и симулятор выживания Stranded Deep готов покинуть ранний доступ, точнее уже покинул. Поздравим студию Beam Team с долгожданным событием, терпения у разработчиков было действительно много.
Официально тайтл вышел в ранний доступ аж 23 января 2015 года. Тогда проект имел множество проблем, не мог похвастаться обилием контента и функционала, но смог привлечь фанатов жанра своей уникальностью. Проектом занималось всего два человека, но вскоре они подружились с другими студиями, которые кстати помогали в выпуске проекта на консолях.
Полноценной игрой на консолях Stranded Deep стала 21 апреля 2020 года. Далее создатели начали активно устранять ошибки с сетевой частью, и добавляли новый контент. Работа над ПК версией несколько затянулась, и покинуть ранний доступ Steam удалось только сегодня.
За все время разработки, онлайн не превышал отметку в семь тысяч активных игроков. В последнее время онлайн держится на уровне одной тысячи. Отзывы умеренные — 74% положительных оценок. Понять недовольных можно: создатели в курсе про проблемы с кооперативом, и активно работают над его улучшением. Сейчас проект доступен по цене в 349 рублей. Скидку в честь полноценного релиза решили не вводить, что странно.