Довольно успешный проект, который еще не вышел из раннего доступа.

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Выживалка в открытом мире с вампирами V Rising еще не успела выйти из раннего доступа, однако показывает отличные результаты в плане продаж. Сегодня разработчики сообщили, что суммарные продажи игры достигли отметки в 2.5 миллиона копий. Чтобы преодолеть такую отметку, проекту понадобилось всего четыре месяца с момента релиза. Напомню, что тайтл стал доступен для покупки 17 мая в Steam.

Сейчас приобрести и поиграть в выживалку можно только пользователям магазина Steam. Все ошибки приходится прощать, как и отсутствие гор контента, ибо это ранний доступ. Но полноценный релиз не за горами, разработчики обещают выпустить игру в текущем году. Скорее всего проект полноценно выйдет ближе к зимним праздникам. Отмечу, что тайтл вполне могут портировать на консоли нынешнего поколения.

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Ну а пока V Rising отлично себя чувствует в раннем доступе. Онлайн держится на уровне около восьми тысяч игроков ежедневно, однако днем возрастает на несколько тысяч. Создатели требуют всего 435 рублей за проект, и еще около 600 за все остальные дополнения. Игра отлично подойдет любителям жанра выживания и фантастических существ, к примеру игрокам в Project Zomboid.