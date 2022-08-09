Более в проект не сыграть, даже в соло.

реклама

Месяц назад создатели не популярного шутера EVE: Valkyrie объявили, что серверы проекта будут выключены в августе. Вот настал момент, когда серверы прекращают свою работу, а вместе с ними закрылся доступ даже к однопользовательской игре, которая представляет собой расширенное обучение перед основной онлайн игрой. К сожалению, серверы закрыты навсегда, CCP Games не намерена возрождать идею проекта в каком либо виде, как минимум на данный момент.

Впервые шутер вышел в 2016 году специально для игроков, владеющих VR. Спустя некоторое время без приятных цифр продаж создатели выпустили крупное расширение Warzone, которое в свою очередь дало доступ к игре без виртуальной реальности. Однако онлайн шутера совершенно не рос, а в последнее время не набиралось даже сотни активных игроков. Логично, что шутер пришлось закрыть, ибо поддерживать серверы активными было не очень выгодно, с точки зрения финансов.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Создатели из CCP Games ничего не говорили про одиночную часть игры. Сейчас пользователи не могут сыграть в нее, однако никаких упоминаний по поводу ее ограничения разработчики не публиковали. Похоже распрощаться с проектом придется навсегда, даже без возможности вспомнить его с ботами.