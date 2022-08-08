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F1 22 получит функцию кроссплея в этом месяце
Систему уже тестирует сообщество.
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Любители F1 22 давно ждут систему кроссплея, особенно сложно ожидать, когда функция официально заявлена, но дату не раскрыли. Сегодня разработчики решили несколько успокоить сообщество, и объявили дату выхода системы. Так, кроссплей станет доступен для всех игроков в текущем месяце, августе. Когда именно, не понятно, может быть в середине месяца, а может в самом конце.

Codemasters активно работает над введением данной систему в игру. Кроссплей позволит соревноваться всем игрокам без исключения, неважно на какой платформе ты любишь играть. Подбор гонки будет несколько ускорен благодаря большему количеству игроков в общем.

На данный момент функцию успели протестировать фанаты во время бесплатных выходных. Первые уже прошли, а вот следующие запланированы на 12 и 14 августа. Ожидать появления функции до конца тестирования не стоит, а вот после — хоть сразу в понедельник, через день после окончания теста.

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Для игроков, которые зайдут в проект во время бесплатного доступа будет открыто несколько режимов, пользовательские сессии с друзьями, дружеские заезды и рейтинг. Система кроссплея позволяет играть вместе на PlayStation, Xbox и ПК.

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#f1 22 #кроссплей
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