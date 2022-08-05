Но вот Capcom идею не одобрила.

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Сегодня после многочисленных утечек вышел трейлер, демонстрирующий новую главу Project W. Глава является коллаборацией с Resident Evil, вводит трех персонажей: Вескер, Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Также разработчики переработают существующую локацию полицейского участка, и добавят музыкальное сопровождение к погоне. Глава выйдет через несколько месяцев, однако финальный контент мог стать совершенно другим, помешал лишь голос Capcom.

По словам создателей хоррора, у команды была идея ввести в проект Леди Димитриеску. Вполне хорошее решение, которое добавит десятки тысяч продаж к новой главе. Отмечу, что в будущем, если разработчики смогут договориться с Capcom за третье сотрудничество, Леди вполне может появиться в хорроре, но не сейчас.

Решение по поводу новых персонажей в случае коллаборации принимает не только студия разработчик, а и команда, с которой сотрудничают создатели. В этот раз таковой являлась Capcom. Было много длительных бесед по поводу нового убийцы, однако финальное решение осталось за Вескером. Некоторая часть создателей ассиметричного хоррора была расстроена данным фактом, но в любом случае, при таком выборе останется сторона, недовольная выбором.

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В будущем игра получит еще множество глав, и коллабораций. Кто знает, может Леди Димитриеску появится в следующем году?