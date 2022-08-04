Может быть, это дата выхода? Да вряд-ли!

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Сегодня ночью один из разработчиков мобильной версии Rainbow Six Siege анонсировал сюрприз для сообщества. По словам создателя, команда готовит что-то очень горячее на их YouTube канале. По всей видимости данный сюрприз будет раскрыт ближе к вечеру, на данный момент прошло около 14 часов после анонса.

Что может готовить Ubisoft?: В первую очередь, это, конечно, назвать дату релиза проекта. Вторым важным объявлением может стать анонс второго бета-тестирования, возможно даже открытого для всех пользователей. Ну а в третьих, это может быть показ крупной функции, которая удивит фанатов, однако это маловероятно.

После конца бета-тестирования весной, разработчики особо не рассказывали, как идет разработка проекта. Почти все лето, новостей про нововведения не появлялось. Создатели лишь провели конкурс на фирменную одежду в стиле шутера, и сделали пару объявлений. По всей видимости с этого момента студия станет в разы активнее делится информацией с сообществом, да и проект за четыре месяца мог далеко продвинутся в разработке.

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А пока только надеяться, на то, что это либо релиз, либо открытое тестирование. Напомню, что закрытая бета была доступна только жителям Канады, и отбор был довольно суров. Шанс попасть в бетку, использовав приглашение друга был минимальным.