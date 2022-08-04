Сотрудничество Psyonix и Ford набирает обороты.

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Ранее в Rocket League два раза появлялись автомобили американского автопроизводителя Ford. Полгода назад Mustang RLE и Mustang GT350R. Еще раньше ввели F-150, а вот сегодня сотрудничество продолжает набирать обороты, и разработчики представили сообществу любителей ракетного футбола Ford Bronco. Данный набор будет доступен с вечера сегодняшнего дня.

Ford Bronco Raptor RLE в стиле прямо как у Forza Horizon станет доступен около 19:00 по московскому времени. Приобрести набор можно будет с сегодняшнего дня вплоть до 16 августа. Как его называют создатели, "дополнение" обойдется в 1100 кредитов, что примерно 500-600 рублей в ценниках у сообщества. По официальному курсу магазина это выйдет примерно в 1000 рублей. В набор входит непосредственно сам автомобиль, наклейка, звуки двигателя, колеса и стильный баннер Ford.

Такое нововведение связано с проведением фристайл турнира по игре, кстати само соревнование начнется сегодня в 11:00 по тихоокеанскому времени. Ford выступает официальным спонсором турнира на 100 тысяч долларов. Финал начнется 13 августа, посмотреть его можно на Twitch канале создателей.

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Бонусов для игроков без дополнительной платы не предусмотрено, хотя обычно разработчики дают баннер.