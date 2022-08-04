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Ранее в Rocket League два раза появлялись автомобили американского автопроизводителя Ford. Полгода назад Mustang RLE и Mustang GT350R. Еще раньше ввели F-150, а вот сегодня сотрудничество продолжает набирать обороты, и разработчики представили сообществу любителей ракетного футбола Ford Bronco. Данный набор будет доступен с вечера сегодняшнего дня.
Ford Bronco Raptor RLE в стиле прямо как у Forza Horizon станет доступен около 19:00 по московскому времени. Приобрести набор можно будет с сегодняшнего дня вплоть до 16 августа. Как его называют создатели, "дополнение" обойдется в 1100 кредитов, что примерно 500-600 рублей в ценниках у сообщества. По официальному курсу магазина это выйдет примерно в 1000 рублей. В набор входит непосредственно сам автомобиль, наклейка, звуки двигателя, колеса и стильный баннер Ford.
Такое нововведение связано с проведением фристайл турнира по игре, кстати само соревнование начнется сегодня в 11:00 по тихоокеанскому времени. Ford выступает официальным спонсором турнира на 100 тысяч долларов. Финал начнется 13 августа, посмотреть его можно на Twitch канале создателей.
Бонусов для игроков без дополнительной платы не предусмотрено, хотя обычно разработчики дают баннер.