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Совсем недавно была обнаружена информация по поводу коллаборации Resident Evil и Dead by Daylight. В ее рамках выйдет новая глава с убийцей Вескером, и двумя выжившими: Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Там же сообщили, что будет переработана игровая локация "Полицейский участок", и будет введена музыка погони в стиле RE. Глава называется Project W, больше про нее, здесь.
Ну а теперь датамайнеры обнаружили намек на возвращение очень странных дел в ассиметричный хоррор. Получается разработчики из Behaviour очень любят повторять сотрудничество со старыми друзьями?
В файлах игры обнаружили новую игровую локацию, которая очевидно вдохновлена сериалом. На данный момент она находится на очень ранней стадии разработки, однако уже сейчас видно некоторые интересные места на карте.
По словам инсайдера, возвращения коллаборации с сериалом в ближайшее время ожидать не стоит, как минимум одна только локация требует серьезной доработки. Туда входят проработка навыков и двух персонажей минимум. Ну а еще проект имеет запланированные обновления на несколько месяцев вперед, в том числе коллаборация с Resident Evil. Вероятно, данная локация будет введена вместе с празднованием Хэллоуина, в октябре.