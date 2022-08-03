Но до новой коллаборации еще очень далеко.





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Совсем недавно была обнаружена информация по поводу коллаборации Resident Evil и Dead by Daylight. В ее рамках выйдет новая глава с убийцей Вескером, и двумя выжившими: Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Там же сообщили, что будет переработана игровая локация "Полицейский участок", и будет введена музыка погони в стиле RE. Глава называется Project W, больше про нее, здесь.

Ну а теперь датамайнеры обнаружили намек на возвращение очень странных дел в ассиметричный хоррор. Получается разработчики из Behaviour очень любят повторять сотрудничество со старыми друзьями?

В файлах игры обнаружили новую игровую локацию, которая очевидно вдохновлена сериалом. На данный момент она находится на очень ранней стадии разработки, однако уже сейчас видно некоторые интересные места на карте.

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По словам инсайдера, возвращения коллаборации с сериалом в ближайшее время ожидать не стоит, как минимум одна только локация требует серьезной доработки. Туда входят проработка навыков и двух персонажей минимум. Ну а еще проект имеет запланированные обновления на несколько месяцев вперед, в том числе коллаборация с Resident Evil. Вероятно, данная локация будет введена вместе с празднованием Хэллоуина, в октябре.