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В сети давно гуляет информация по поводу будущих вероятных коллабораций в ассиметричном хорроре Dead by Daylight. Сегодня появились ряд утечек по поводу будущей главы Project W, она является второй коллаборацией со вселенной Resident Evil. Этот слух дает нам информацию про новых персонажей. На фотографии показан убийца Вескер и два выживших: Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Все герои имеют классическую внешность, особенно приятно фанатам вселенной RE.
Убийца получил название The Mastermind и имеет несколько интересных способностей. Так, Вескер может быстро перепрыгивать препятствия, и видеть ауры других игроков во время того, пока несет пойманного игрока на крюк. Также этот убийца способен трансформироваться прямо как в Resident Evil 5, это и есть его уникальная способность, похоже, что-то связанное с заражением, и очень похоже на механику добавленную в первой коллаборации. Конечно, это все утечки, и они официально не подтверждены, на запуске контент может несколько изменится. Однако в последнее время все, что ожидало сообщество, сбылось в точности, как на утечках.
В новой главе ожидается новая музыка погони, переработанная карта полицейского участка, и порция косметики.