Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В сети появились первые изображения будущей коллаборации Resident Evil и Dead by Daylight
Убийца Вескер, выжившие Ада Вонг и Ребекка Чемберс.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

реклама

В сети давно гуляет информация по поводу будущих вероятных коллабораций в ассиметричном хорроре Dead by Daylight. Сегодня появились ряд утечек по поводу будущей главы Project W, она является второй коллаборацией со вселенной Resident Evil. Этот слух дает нам информацию про новых персонажей. На фотографии показан убийца Вескер и два выживших: Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Все герои имеют классическую внешность, особенно приятно фанатам вселенной RE.

Убийца получил название The Mastermind и имеет несколько интересных способностей. Так, Вескер может быстро перепрыгивать препятствия, и видеть ауры других игроков во время того, пока несет пойманного игрока на крюк. Также этот убийца способен трансформироваться прямо как в Resident Evil 5, это и есть его уникальная способность, похоже, что-то связанное с заражением, и очень похоже на механику добавленную в первой коллаборации. Конечно, это все утечки, и они официально не подтверждены, на запуске контент может несколько изменится. Однако в последнее время все, что ожидало сообщество, сбылось в точности, как на утечках.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В новой главе ожидается новая музыка погони, переработанная карта полицейского участка, и порция косметики.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#resident evil #dead by daylight #behaviour interactive #коллаборация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Call of Duty: Mobile устроила коллаборацию с аниме "Призрак в доспехах"
Behaviour Interactive анонсировала мероприятие "Behaviour Beyond"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
32
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
25
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
30
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
12
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
5
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4
В Индии заблокировали специальную версию PUBG: Mobile
+
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
3
Во дворе китайского ресторана случайный посетитель обнаружил следы динозавров
+
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
16
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
9
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
В ближайшие два года серверный бизнес Intel будет расти медленнее остального рынка
2
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
4
Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
12

Популярные статьи

10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
9
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
330
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
46
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
8

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
20:59
Зависит от температуры. На пять градусов - ничем. Все эти територии, которые будут затоплены, крайне незначительны, при этом огромные полярные области превратятся в плодородные земли средней полосы. Н...
Ученые обдумывают план по искусственному затмению солнца и замедлению изменения климата
Муж_ЗАГЛOTA
20:58
вокруг ИЛОШКИ?
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
Лопшо Педунь
20:57
Есть такой анекдот про айсберг, так вот если айсебрг заменить словом Вселенная. То Вселенная (айсберг) поплывет дальше, ей все равно на ваши хотелки, веры, религии, убеждения. И как обычно после смерт...
Ученые обдумывают план по искусственному затмению солнца и замедлению изменения климата
ptlrkptt
20:56
ооо... вам нужно съездить в китай ...
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
cupgrn
20:56
Да патч выпустят , который обнулит весь лут донора метёлки. Придется ему снова сотку им заносить .
Blizzard внесёт изменения в матчмейкинг Diablo Immortal
Фыва
20:54
нет - я не быдло - у быдла коллективный разум - я же мыслю самостоятельно
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
Appengamer
20:53
Это ненадолго. Эфир уже пошёл вверх. И скоро задроты опять без карточек останутся, потому что вовремя не купили.
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
ptlrkptt
20:50
если вам так удобнее -- да ради бога )) Вселенная существует независимо от нашего мнения о ней.
Ученые обдумывают план по искусственному затмению солнца и замедлению изменения климата
Иван Кирби
20:50
Пшёл на х у й клоп
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
flyval
20:50
Вопрос только в том КОМУ надо?
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем