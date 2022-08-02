Убийца Вескер, выжившие Ада Вонг и Ребекка Чемберс.

реклама

В сети давно гуляет информация по поводу будущих вероятных коллабораций в ассиметричном хорроре Dead by Daylight. Сегодня появились ряд утечек по поводу будущей главы Project W, она является второй коллаборацией со вселенной Resident Evil. Этот слух дает нам информацию про новых персонажей. На фотографии показан убийца Вескер и два выживших: Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Все герои имеют классическую внешность, особенно приятно фанатам вселенной RE.

Убийца получил название The Mastermind и имеет несколько интересных способностей. Так, Вескер может быстро перепрыгивать препятствия, и видеть ауры других игроков во время того, пока несет пойманного игрока на крюк. Также этот убийца способен трансформироваться прямо как в Resident Evil 5, это и есть его уникальная способность, похоже, что-то связанное с заражением, и очень похоже на механику добавленную в первой коллаборации. Конечно, это все утечки, и они официально не подтверждены, на запуске контент может несколько изменится. Однако в последнее время все, что ожидало сообщество, сбылось в точности, как на утечках.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В новой главе ожидается новая музыка погони, переработанная карта полицейского участка, и порция косметики.