Максимально абсурдный проект получается.

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Анонс продолжения безумного козла Goat Simulator 3 вызвал множество вопросов к студии. Первая часть игры была довольно веселой и абсурдной, похоже разработчики собираются продолжить эту традицию.

Дело в том, что Goat Simulator 2 в принципе не существует, и никогда не было. Игра сразу стала триквелом, а объяснений такого решения не появилось вплоть до этого момента, однако предупреждаю, объяснения решения такие же абсурдные, как и сам проект. Очевидно, что немногие студии могут позволить себе такое поведение, но Coffee Stain не из таких.

Было довольно много ответов от разработчиков, но все они отличаются очень сильно друг от друга. Один из создателей сказал, что название God of War: Ragnarok уже занято. В свою очередь другой ответил на вопрос такого названия культовой фразой из серии Call of Duty: "Числа, Мейсон, что они означают?".

Продюсер проекта сказал, что с момента выпуска первой части появилось слишком много изменений, и название Goat Simulator 2 не воплощает все достижения разработчиков за эти годы. Нынешнее название само по себе дает нам ожидания, что проект получил кучу изменений и нововведений.

Один из разработчиков сказал: "Подождите, мы не делали Goat Simulator 2?".

Тем временем создатели предлагают приобрести фанатам Downgrade Edition. За покупку этой версии вы получите не только стандартную игру, но и всё, о чем вы только могли мечтать — кучу случайного мусора!

Удивительно, как разработчики не решились поставить цену стандартной версии выше, нежели у расширенной, это все так в стиле абсурда.

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Goat Simulator 3 выходит 17 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.