Огромная дорожная карта на несколько месяцев вперед.

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Сегодня разработчики шутера Arma Reforger опубликовали поистине огромную дорожную карту на несколько месяцев вперед. Вся она на английском языке, а к тексту дополнили кучу различных изображений, демонстрирующих нововведения в проект.

Такое огромное количество будущих изменений анонсируют на фоне ещё не решенных проблем с серверами и их стабильностью. Однако создатели активно работают над их исправлениями, выкатывая каждую неделю по одному патчу с исправлениями различных ошибок. Лучше конечно было выпускать проект без ошибок, но раз так, лучше получать еженедельные патчи. В будущем конечно скорость фиксов понизится, и апдейты будут выходить каждые две-три недели.

Изменения запланированы на три крупных обновления, первый патч будет выпущен в конце текущего года, ближе к зимним праздникам.

Первый крупный апдейт принесет с собой новую локацию 4х4, балтийский остров с летней жарой. Введут новый транспорт, животных, оружие, интерактивные предметы и улучшат систему командования. Конечно же присутствует обильное улучшение искусственного интеллекта, в том числе его навыки вождения. Далее идут улучшения в различных механиках игры, например здоровья. Вот фото обновления:

Второй апдейт будет нацелен на воздушные бои. Также появится порция новых транспортных средств и вооружения, в большинстве нацеленное на борьбу в воздухе. Добавят вертолеты, снаряжение для летчиков. Игроки смогут занимать установленные пулеметы и вести огонь с вертолета одновременно с ракетами. Появится функция "оживить" вашего солдата, когда тот без сознания. Появится абсолютно новая система электричества и света на островах, с возможностью уничтожить трансформаторы, и отключить освещение ночью. Еще введут заправку автомобилей и АЗС.

Третий апдейт "последний удар" введет в игру разрушение зданий, заряды взрывчатки, артиллерию и минометы, а также динамически генерируемые сценарии. Вот с этим обновлением наконец пользователи смогут уничтожать все и вся на острове, в том числе введенные трансформаторы во втором апдейте и АЗС. Красивые взрывы и ловушки обеспечены.













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Видно, что разработчики основательно подошли к делу, и стараются развивать шутер, перед выпуском Arma 4.