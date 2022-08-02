Надо было выпускать нормальный шутер, и проблем бы не было.

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Пару дней назад американская компания Activision опубликовала свой финансовый отчет за квартал, и его цифры оказались несколько ниже, чем ожидало сообщество. По данным компании, проблемы с доходом возникли именно из-за серии игр Call of Duty. А ведь компанию предостерегали перед выпуском Vanguard, не лучшее это было решение, хоть и на старте показавшее неплохие результаты.

Так, выручка компании упала с $2,3 млрд до $1,64 млрд в годовом исчислении, а операционная прибыль снизилась с $959 млн до $338 млн. Активные игроки тоже пошли на спад, более 40 миллиона пользователей ушли. Главный сектор, который смог продемонстрировать неплохой рост, оказался сектором с мобильными играми, как неожиданно.

По словам компании, это связано с упадком королевской битвы Warzone и мультиплеера Vanguard, сообщество попросту уходит из проектов. Несмотря на все это, доходность выше, нежели в первом квартале текущего года.

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Исправить положение финансов у компании может выпуск грядущей Modern Warfare 2, ожидания довольно велики, предварительные заказы активны. Вскоре после выхода MW2, может выйти продолжение королевской битвы, которое может вдохнуть новую жизнь в нее, и вернуть финансовые показатели на уровень прошлого года.