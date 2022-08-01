Вместе с новым изданием добавили поддержку мастерской Steam.

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Сегодня разработчики из Snapshot Games объявили, что новое издание для пошаговой стратегии Phoenix Point уже запущено в продажу. Complete Edition можно приобрести во всех актуальных магазинах на ПК: Steam, Epic Games, MC Store и GOG. Данное издание включает в себя основную игру, а также все шесть доступных дополнений.

Однако на этом радости для сообщества не заканчиваются. Создатели отметили достижение одного миллиона игроков на ПК выпуском новой функции, очень полезной для любителей модификаций — поддержка мастерской Steam. Теперь умелые моддеры могут опубликовать свое творение, а игроки загрузить модификацию в пару кликов, просто подписавшись на интересуемый контент. Данное нововведение, наверное, одно из самых важных для данного жанра, оно позволяет выйти за рамки стандартной игры.

Для демонстрации работы новой функции разработчики поделились с сообществом своим собственным модом под названием "Custom Campaign". В нем игроки могут попрактиковаться с некоторыми функциями самостоятельно, а что самое главное — бесплатно.

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В благодарность за поддержку проекта, игрокам на ПК выдали все скины для солдат. Некоторые из них ранее были доступны эксклюзивно для консолей, а другая часть является новой косметикой.