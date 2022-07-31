Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В Builder Simulator добавили локацию в стиле Days Gone
А еще бассейны, розовых фламинго и сотню аксессуаров.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде


реклама

Сегодня симулятор строителя Builder Smulator от Live Motion Games получил крупный апдейт с сотней новой мебели, локацией, и бассейнами. Обновление "Pooltastic 1.1" доступно прямо сейчас для всех владельцев проекта, после двух месяцев работы над ним.

Создатели собрали все отзывы от игроков и воплотили в реальность с помощью апдейта. Таким образом создатели пытаются удержать сообщество в игре, и заставляют игроков не бросать симулятор из-за малого количества контента на релизе. 

Создатели ввели индикатор проделанной работы, ведь нет ничего приятнее, нежели увидеть свой прогресс, который растет с каждым кирпичиком. Создатели отметили, чтобы игроки написали обо всех пожеланиях и исправлениях в работе функции в отзывах.

Также в проекте появились подоконники и окна. Можно менять рамку для окон, их расположение, цвет, и конечно сам размер. Настроить подоконники тоже можно, поменяв цвет, материал и форму.

Главное нововведение апдейта это бассейн. Его настройка особо не отличается от остальных — размер, форма, подсветка, аксессуары. Кстати насчёт аксессуаров, разработчики отметили розового фламинго.

Ещё одно большое нововведение это новая локация в стиле Days Gone. Вода, болота и осенняя прохлада с дождем. Вас отправят строить дома в неприветливую Луизиану. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Заканчивается патч-ноут на информации про введение более сотни предметов интерьера, а также скидкой в 20% до 11 августа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#builder simulator #live motion games
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Борисов - Россия сильно отстала в производстве спутников, а "Роскосмос" задолжал экономике страны
15
Торги долларом на бирже могут отменить, а курс будут определять как средний по крупнейшим банкам
147
Закон о чипах на сумму 52 миллиарда долларов не поможет производству микросхем в США
3
В Китае арестовали крупных чиновников, отвечающих за развитие производства отечественной электроники
25
Играем в эксклюзивы Sony на компьютере – выбираем оптимальную видеокарту для God of War в 1080р и 4К
4
Вместо 3-х городов и 4-х главных героев Rockstar сделает в GTA 6 1 город и 2-х главных героев
11
GeForce RTX 4070 до 2 раз быстрее GeForce RTX 3090 – инсайдер раскрыл скорость флагманов NVIDIA
25
AMD готовит суперфлагманскую видеокарту Radeon RX 7975 XT – 384-бита, 24 Гб, 450 Вт и 16 384 ядер
11
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
17
Разработчики приоткрыли новые подробности об игре GTA 6
2
Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
2
Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
10
Ryzen 5 7600X превосходит i9-12900K на 22 процента в одноядерной производительности
30
До SnowRunner добрались тракторы вместе с восьмым сезоном
3
Авторы Guild Wars трудятся над новой сетевой RPG в жанре фэнтези
+
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
3
Winamp жив – разработчики выпустили версию 5.9 Build 9999 от 28 июля 2022 года
11
ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
21
Разборка Xiaomi 12S Ultra показала сенсор небольшого размера
6
Samsung Galaxy S23 будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon
2

Популярные статьи

Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
222
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
152
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
53
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
24

Сейчас обсуждают

Дмитрий
21:49
ага еще должен останешся.
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
Я - Константин
21:49
ага а пока сработает кой-кто издохнет ;) соли продать ?
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Miki_Sambrero
21:49
У доллара конечно есть инфляция, но не как у рубля) Если у нас так захочешь полного выигрыша, то через 30лет возможно выплаты тебя не очень оьрадуют) Но вообще конечно слишком высокий налог...
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
Дмитрий
21:49
Получается не миллиардер совсем даже мда кругом жульё а потом они банкротами запишутся и не надо выплачивать
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
Я - Константин
21:48
То есть они открыли для себя гальванику ... интеренсно если им показать российский учебник физики класс за 9 вот у них изобретения попрут, гуперсуперзалуп сделают, откроют что Земля - круглая, вот ст...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Я - Константин
21:48
А тем временем вслед за изобретением телефона, то есть ыфона. В Швейцарии новый взлёт технологии, Россия реально отстала в дурости лет на 50, а в пиdЭR@стии на 100 ... Новые технологии общечеловеков ...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
wwr222
21:44
Куда дохнуть? В помойку. СО дно, как правило. Идет жуткий нагрев. И, хотя, HD7670m ни фига не игровая карта, отваливается только так.
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
Андрей Сазанов
21:43
Я помню GD900 купил, а она видать водой была разбавлена, ну в общем Athlon XP отправился в ящик с цветметом (замкнуло SMD капелькой). Так же КПТ-19 ток проводит.
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
sevik68
21:28
Зима скоро (с) В кои веки согласен с Зелотом Европа без дешевого трубного русского газа превратится в замороженный чумной барак без промки и коммунальных удобств Поэтому разговор с русофобами должен б...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
wolfire
21:23
похоже ситуация выходит из под контроля
Торги долларом на бирже могут отменить, а курс будут определять как средний по крупнейшим банкам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем