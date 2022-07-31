А еще бассейны, розовых фламинго и сотню аксессуаров.





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Сегодня симулятор строителя Builder Smulator от Live Motion Games получил крупный апдейт с сотней новой мебели, локацией, и бассейнами. Обновление "Pooltastic 1.1" доступно прямо сейчас для всех владельцев проекта, после двух месяцев работы над ним.

Создатели собрали все отзывы от игроков и воплотили в реальность с помощью апдейта. Таким образом создатели пытаются удержать сообщество в игре, и заставляют игроков не бросать симулятор из-за малого количества контента на релизе.

Создатели ввели индикатор проделанной работы, ведь нет ничего приятнее, нежели увидеть свой прогресс, который растет с каждым кирпичиком. Создатели отметили, чтобы игроки написали обо всех пожеланиях и исправлениях в работе функции в отзывах.

Также в проекте появились подоконники и окна. Можно менять рамку для окон, их расположение, цвет, и конечно сам размер. Настроить подоконники тоже можно, поменяв цвет, материал и форму.

Главное нововведение апдейта это бассейн. Его настройка особо не отличается от остальных — размер, форма, подсветка, аксессуары. Кстати насчёт аксессуаров, разработчики отметили розового фламинго.

Ещё одно большое нововведение это новая локация в стиле Days Gone. Вода, болота и осенняя прохлада с дождем. Вас отправят строить дома в неприветливую Луизиану.

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Заканчивается патч-ноут на информации про введение более сотни предметов интерьера, а также скидкой в 20% до 11 августа.