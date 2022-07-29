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Издатель Team17 сообщил, что градостроительный симулятор в мире железных дорог Sweet Transit вышел в раннем доступе Steam. Уже на старте доступна российская локализация, поддержка мастерской Steam и масса достижений для любителей ачивок.
Sweet Transit уникальный в неком роде проект. Его мир совершенно не похож на наш, в этой вселенной кроме поездов, вокзалов и железнодорожных путей нет ничего. Никаких лодок, автомобилей или самолетов, только поезд. Вокзал становится главным зданием любого города либо поселка. Однако само количество различных моделей довольно велико, от старых паровозов до шустрых электропоездов, в этом вам поможет дерево исследования. В начале развития вы отстроите маленькую деревушку из дерева, однако к концу игры, скорее всего, деревня превратится в огромный мегаполис.
Проект совершенно не требователен к системе, вам нужно иметь NVIDIA GeForce 8800 GT и Intel Core i3-540. На страничке Steam опубликовано несколько геймплейных роликов для ознакомления с тайтлом. Там же можно найти официальный Discord сервер с актуальными новостями по проекту. Главное разочарование — проект невозможно приобрести в российском регионе, поможет только его смена. В казахском регионе игра стоит 340 рублей, а в турции - 506.