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Клон Valorant на мобильные устройства получил дату ЗБТ
Интересно, что Riot Game, вероятно, работает над переносом шутера на мобильные устройства, хотя в последнее время новости по игре не появляются.
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Команда разработчиков клона Valorant для мобильных устройств пригласили сообщество опробовать Project RushB в закрытом бета-тестировании. ЗБТ начнется 27 июля для жителей Филиппин, Бразилии и Канады. Проект можно будет загрузить в магазине Google Play.

  • Скорее всего схема с созданием нового аккаунта Google с VPN будет работать и в случае с Project RushB. Собственно, чтобы загрузить проект официально, через магазин Google Play достаточно просто включить VPN, и создать новый аккаунт Google. Указывая номер, неважно из какой он страны, аккаунт все равно будет считаться созданным с региона VPN. Также можно дождаться публикации тайтла на сайтах с APK, но такая схема может не сработать, если создатели предусмотрят проверку лицензии.

Project RushB это шутер пять на пять, являющейся клоном известного шутера от Riot Game - Valorant. В основном геймплей довольно сильно похож на игру с ПК, но и изменений тоже масса. Уникальные герои и их способности, новые игровые локации, оружие и функционал разработанный специально под мобильные устройства.

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Интересно, что Riot Game, вероятно, работает над переносом шутера на мобильные устройства, хотя в последнее время новости по игре не появляются.

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#valorant #мобильная игра #збт #project rushb #закрытый бета-тест
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