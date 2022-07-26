Sunny Meadows это жуткое убежище с атмосферой заброшенного людьми места.

реклама

В скором времени хоррор Phasmophobia про призраков получит обновление, которое приносит новую карту и множество параметров сложности с гибкой настройкой. Об этом сообщила студия Kinetic Games на страничке проекта в магазине Steam. Дату релиза апдейта не объявила, но оно выйдет в обозримом будущем, скорее всего в течении пары месяцев после объявления.

Вы наконец сможете подстроить призрака под свой стиль игры, сделать его более агрессивным, либо наоборот спокойным и добродушным. Можно по своему желанию ускорить его, или наоборот серьезно замедлить. Также имеется настройка скорости движения персонажей исследователей, увеличение либо уменьшение рассудка, и даже опция отключения видений во время охоты призрака. В общем людям склонных боятся призраков и темноты, обновление очень понравится.

Естественно каждая модификация меняет итоговую награду, если облегчить себе игру, то заработать доллары на новую экипировку будет сложнее и дольше, нежели выживая в хардкорных условиях. Есть три слота для сохранений настроек, чтобы не настраивать сложность каждый раз, после начала новой сессии с друзьями. К примеру создать три сохранения для хардкорной игры, расслабления и стандартная сложность. В будущем создатели введут еще больше модификаций.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Апдейт приносит с собой локацию Sunny Meadows. Более страшная версия убежища. Карта не очень большая, но размер компенсируют интересными деталями в каждой из зон. На карте расположился крупный двор и часовня.