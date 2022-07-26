Тестирование прошло успешно, и разработчики во всю двигаются к релизу.

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Студия Bird's Eye Games объявила, что варгейм Regiments выходит в Steam 16 августа. Создатели сообщили, что последние события в мире несколько нарушили их планы, но проект уверенно двигается к полноценному релизу. Сначала создатели объявили, что тайтл выйдет в третьем квартале текущего года, но со временем дополнили точную дату: 16 августа. Разработчики по-прежнему собираются выпустить демонстрационную версию вместе с оригинальной версией. Демо будет включать в себя все доступные функции.

Тестирование проекта по всей видимости прошло очень хорошо, за это время создатели ввели несколько новых функций:

Новые глобальные модификаторы, которые помогают в управлении вашим отрядом.

Туман войны, который усложняет обнаружение противника. Получить точное месторасположение врага станет в несколько раз сложнее, нежели без включенной настройки, в этом случае вам и пригодится разведывательный полк.

Правило с высоким уроном. Один выстрел — один труп.

Было введено несколько новых полков для варшавского договора.

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Regiments - это варгейм про холодную войну. Вы берете на себя роль одной из сторон в виде НАТО или Варшавского договора и отправляетесь в Германию. Проект довольно сильно похож на другой варгейм WARNO, но имеет меньшую цену и управление войском осуществляется не отдельно, а целым полком. Собирать свой полк нельзя, можно только выбрать из реальных, существующих в нашем мире.