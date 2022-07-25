Однако это всего лишь слух от Грабба.

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Вчера вечером, Джефф Грабб удивил игровое сообщество своим твитом: "Трейлер Wakanda Forever отличный. Давайте поговорим об игре «Черная пантера» завтра в прямом эфире". Теории игроков подтвердились, инсайдер действительно намекал об игре во вселенной Черной Пантеры.

По словам Грабба, проект носит кодовое название Rainier. Это синглплеер игра с сюжетом в открытом мире Ваканды. Как вы догадались, вы берете на себя роль героя Черной Пантеры и идете спасать мир.

Издателем проекта выступила Electronic Arts, что уже навевает некие опасения по поводу монетизации в проекте. Разработка на ранней стадии, так что пройдет довольно много времени, пока нам официально раскроют информацию по поводу нового тайтла. Отмечу, что созданием игры занялась полностью новая студия, ею руководит бывший вице-президент Monolith.

Не забываем, все это является полностью не подтвержденным слухом от Джеффа, так что строить преждевременных ожиданий не стоит, тем более ждать проекта в стиле человека-паука или Guardians of the Galaxy от Square Enix. Надеемся разработчики наставят Electronic Arts на адекватный путь развития, и не сделают из игры агрессивно монетизирующий проект.

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