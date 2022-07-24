Однако еще никто не смог обогнать Steam Deck.

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

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Сегодня компания Valve показала результаты недели по продажам в магазине Steam. Напоминаю, отсчёт недели стартовал 18 числа, а завершился 24.

К сожалению, но портативную консоль от самой Valve — Steam Deck за пять недель так никто и не смог обогнать. Однако приключение про котика Stray неплохо приблизилось к необходимой отметке. На прошлой неделе котик сумел занять только третье место, но пиар в социальных сетях от довольных игроков, и ютуберов делает свое дело, при чем очень успешно. Третью позицию занимает Marvel’s Spider-Man Remastered благодаря многочисленным предварительным заказам тайтла.

Четвертую позицию закрывает симулятор выживания в океане на плоту Raft, скорее всего благодаря выходу из раннего доступа. Elden Ring удерживает восьмое место, а MultiVersus ворвалась в чарт на девятую позицию, да и то, с большим везением, после релиза с кучей ошибок. Закрывает топ-10 симулятор спецназа в раннем доступе Ready or Not, проект, который вдохновлялся легендарной SWAT. Такой рост, скорее всего, связан с крупным обновлением, которое существенно обновило локацию Club.

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На прошлой неделе Elden Ring держала 4 место, а Raft второе. Полностью вылетела из топ-10 гоночная игра F1 22.