Хакеры совсем потеряли совесть в последнее время.

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Хакеры совсем потеряли совесть в последнее время, как минимум в Apex Legends. Похоже, что новый софт позволяет хакеру выкидывать игроков из битвы, и отправлять их развлекаться на полигон. Не забываем тот момент, что данное действие расценивается игрой как выход из матча, и в случае битвы в рейтинговом режиме вам будет несладко.

На данный момент в сети появилось большое количество сообщений, где игроки рассказывают, что их внезапно кикает из битвы, и перемещает на полигон. Данная ошибка, или же софт хакеров попался даже стримерам на Twitch, где наглядно показан результат этого действия. Иной игрок написал, что его друга перенесли на полигон, а он сам остался в одиночку.

Поддержка Electronic Arts назвала это неприятной ошибкой, и отправила пользователей писать жалобу на форум Apex Legends. На данный момент создатели проекта ничего не сообщили об этой проблеме, остаётся надеяться, что количество пострадавших не будет исчисляться тысячами игроков, пока разработчики не обратят внимание на ошибку.

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Apex Legends продолжает держать огромный онлайн, на одном только Steam активность превышает 250 тысяч игроков за 24 часа. Вместе со всеми платформами, данная сумма может достигать миллион игроков.