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Бета-версия кооперативного режима Halo Infinite несколько удивила сообщество тем фактом, что недоступен онлайн подбор случайных игроков. Сегодня появилась новая информация касающейся финальной версии кооперативного режима: даже после бета-тестирования, случайный подбор с игроками по сети вводить не собираются. Представитель Xbox подтвердил данную информацию, но смог дать несколько советов, как можно избежать дискомфорта в связи с отсутствием подбора:
- Представитель порекомендовал использовать Halo LFG и голосовую связь Discord на консолях Xbox. Хотя даже эта функция с Discord находится в тестировании, и доступна далеко не всем пользователям.
Остаётся лишь одна альтернатива: использовать сторонние сайты по поиску игроков, благо таких сайтов довольно большое количество, причем как англоязычных, так и русскоязычных. Очевидно, что такое решение разработчиков не найдет поддержки у сообщества, но кто там будет слушать парочку игроков на форуме, в этом случае нужен более широкий ажиотаж.
Halo Infinite вышла 15 ноября прошлого года в Steam и набрала 72% положительных отзывов из 140 тысяч обзоров игроков. Онлайн стабильно держится на уровне 3400 пользователей, а пик за 24 часа составил 6000+.