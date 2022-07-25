А ещё ведётся разработка Switch версии.

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Наконец разработчики успешной песочницы про битвы Totally Accurate Battle Simulator услышали мольбы мобильных геймеров, и начали процесс разработки мобильной версии проекта. Дату выхода не назвали.

Напомню, что впервые игра вышла для пользователей на ПК и Xbox One 1 апреля прошлого года. Спустя несколько лет раннего доступа и полноценного релиза, тайтл начали разрабатывать под более слабые устройства: iOS, Android и Switch версия. На консоли Switch игра должна выйти этим летом в августе.

По идее создатели постараются не урезать контент с геймплеем, однако графика может несколько пострадать после такого переноса. Скорее всего проект будет представлять собой платную игру, либо условно-бесплатную, но с покупкой эпох или отдельных героев. На ПК игру продают с ценником в размере 435 рублей.

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Тайтл отлично держит свой онлайн, не опуская его ниже планки в две тысячи игроков (учитывая только Steam). Разработчики прислушиваются к сообществу на Discord сервере, и вводят изменения, о которых просит непосредственно сообщество песочницы. Таким образом ожидания от мобильной версии становятся довольно крупными, игра должна получить как минимум весь контент из раннего доступа на ПК.