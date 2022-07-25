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Открытое тестирование Diablo IV не начнется в ближайшее время
Но создатели все же могут поменять решение, или запутать нас.
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Начну с того, с чего началась вся эта история с открытым тестированием Diablo IV. Дело в том, что позавчера фанаты обнаружили бета-клиент игры в файлах магазина Battle net. Сразу появились теории о скором старте тестирования ролевой игры, ведь обычно так и происходит: пример тому World of Warcraft: Dragonflight, 10 июля был обнаружен альфа-клиент, а уже через пять дней стартовало тестирование. К сожалению, но официальное заявление от Blizzard полностью сводит эту теорию на нет — Род Фергюссон, исполнительный директор по развитию серии Diablo сообщил, что данные файлы были добавлены только для проведения тестирования внутри студии.

Род отметил, что создатели идут согласно плану и не собираются выпускать проект ранее 2023 года. Исходя из этих данных, действительно смысла в открытом тестировании сейчас, довольно мало, и похоже версия от Рода не обман разработчиков, чтобы запутать фанатов. Скорее к огромному сожалению, но тестирование будет объявлено ближе к концу текущего года, либо же в следующем году.  

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Diablo IV запланирована на следующий год для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Разработчики обещают множество нового контента, обновленную графику и сюжет, который окажется мрачнее нежели в третьей части.

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#diablo iv #battle.net #открытое тестирование
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