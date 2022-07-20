В итоге переплатившие игроки не могут адекватно поиграть в игру раньше остальных.

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Вчера вечером файтинг MultiVersus был запущен для всех желающих, однако запуск прошел не совсем гладко, как ожидалось сообществом. Получившие ключик от раннего доступа пользователи могут начать играть в тайтл на неделю раньше остальных, однако за последние 24 часа появилось куча отзывов об ошибках в игре. Ранний запуск оказался полностью провален.

Одна из самых крупных проблем была решена — тогда синхронизация с учётной записью просто не проходила, и игроки не могли войти в свой аккаунт. Создатели решили умолчать, почему такая проблема вдруг возникла, однако сообщество предполагает, что сервера не смогли выдержать большого наплыва игроков и упали. Пользователям советуют почаще перезагружать систему, в надежде на исправление ошибки.

Ладно серверы, такая проблема касается многих разработчиков, однако это не единственная проблема на запуске. Так, у некоторых игроков не появились предметы из Founders Pack, купленный за реальные деньги. Игроки купившие данное издание смогли войти в игру без ключа, однако не могут получить эксклюзивные награды. Видимо причина все та же — серверы. Опять-таки по словам создателей, ошибка решена.

Но и это не все: некоторые пользователи долго ждали код, но он не принимается игрой, и войти в нее не получается. А фанаты на Twitch и вовсе, не могут получить заветный ключ.

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Тем временем создатели, даже после такого запуска не собираются разрешать играть в проект пользователям из "санкционных" территорий по типу Белоруссии и России. Игрокам необходимо установить VPN для входа в ранний доступ. Быть может, данная проблема решится с выходом открытого тестирования 26 июля.