Процесс прекращения поддержки уже начался.

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Печальная новость для любителей шутера Eve: Valkyrie. Команда создателей из CCP Games рассказала, что начался процесс остановки поддержки проекта. Такое решение принято в связи с недостатком ресурсов для работы над другими проектами во вселенной Eve. Создатели сообщили, что гордятся своим успехом Eve: Valkyrie, а также крупным расширением Warzone, и хотят выразить благодарность всему сообществу за поддержку тайтла на протяжении этих шести лет.

На данный промежуток времени игроки не почувствуют особых изменений, если имеется копия игры. В тайтл можно по-прежнему поиграть, а сервера будут работать вплоть до 5 августа текущего года. Видимо команда разработчиков готовит совершенно новый проект во вселенной Eve, и покажут его в обозримом будущем. Так, с 5 августа будут отключены серверы проекта, все профили в социальных сетях и официальный сайт проекта. Eve: Valkyrie останется только в памяти у сообщества, и в роликах.

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Eve: Valkyrie вышла в 2016 году на PlayStation 4 и ПК. За это время вышло десяток крупных обновлений, и одно масштабное расширение Warzone. К сожалению, Warzone, как и сама Eve: Valkyrie более не продается в магазине, так что сыграть последний раз смогут только владельцы проекта до момента этого объявления.