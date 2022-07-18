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Команда из начинающих разработчиков основала студию Kong Studio, и начала свою Kickstarter кампанию для финансирования ролевой игры в открытом мире Rayless Blade. Сегодня разработчики объявили, что цель кампании была выполнена - 15 тысяч долларов собрано. Пользователи могут продолжать вносить средства, чтобы достичь дополнительных целей, это принесет будущим покупателям больше активностей в игре на релизе.
Создатели уже внесли несколько изменений в цели, из-за большого спроса: так, для порта проекта на консоль Nintendo Swtich потребуется собрать не 45 тысяч долларов, а всего 25. В целях присутствует интересный режим - в нем врагами выступают только сильные боссы. Дополнительно собрав более 30 тысяч можно расширить игровой мир, карта станет несколько больше. В случае успешного преодоления существующих целей, студия Kong Studio может добавить новые цели. До конца Kickstarter кампании остается еще пара недель, а именно 16 дней.
Rayless Blade - ролевая партийная игра в открытом мире. Бои здесь проходят в пошаговом стиле, примерно как в Undertale. В процессе прохождения необходимо остерегаться не только видимых врагов, но и своих собственных друзей — они сами могут стать вашими заклятыми врагами. На Kickstarter создатели хорошо описали подробности будущего проекта, однако на английском языке.