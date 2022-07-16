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Уже совсем скоро песочница про космос Avorion получит масштабное дополнение Into the Rift. Инди-студия Boxelware представила фанатам новый трейлер, показывающий геймплейные особенности и нововведения масштабного расширения. На первый взгляд, и само описание гласит, что DLC окажется довольно крупным по функционалу. Релиз запланирован на 4 августа текущего года в Steam.
Into the Rift станет вторым крупным дополнением по счету для космической песочницы. Расширение заставляет игроков пойти на исследование таинственного разлома. Это совершенно новое измерение в тайтле, которого ранее не существовало. Ученым срочно потребовалась ваша помощь в изучении таинственного явления, так что возьмите с собой отряд из нескольких кораблей, и отправляйтесь в увлекательное путешествие. По пути вы встретите опасности, найдете новые станции и получите солидную награду за отвагу.
Для подготовки к такой экспедиции разработчики ввели новые технологии, которые можно, и нужно установить на свой флот. Дополнение приносит в игру новые типы врагов, расширенную сюжетную кампанию и полную поддержку кооперативного прохождения новой истории. Все это разбавляется введением в проект легендарного вооружения и систем поддержки, которые можно установить на свой корабль.