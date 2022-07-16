Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Песочница Avorion получит дополнение Into the Rift в августе
Кооператив, новая история и порция контента.
анонсы и реклама
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей

реклама

Уже совсем скоро песочница про космос Avorion получит масштабное дополнение Into the Rift. Инди-студия Boxelware представила фанатам новый трейлер, показывающий геймплейные особенности и нововведения масштабного расширения. На первый взгляд, и само описание гласит, что DLC окажется довольно крупным по функционалу. Релиз запланирован на 4 августа текущего года в Steam.

Into the Rift станет вторым крупным дополнением по счету для космической песочницы. Расширение заставляет игроков пойти на исследование таинственного разлома. Это совершенно новое измерение в тайтле, которого ранее не существовало. Ученым срочно потребовалась ваша помощь в изучении таинственного явления, так что возьмите с собой отряд из нескольких кораблей, и отправляйтесь в увлекательное путешествие. По пути вы встретите опасности, найдете новые станции и получите солидную награду за отвагу.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 дешевле 50 тр в Регарде
3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

Для подготовки к такой экспедиции разработчики ввели новые технологии, которые можно, и нужно установить на свой флот. Дополнение приносит в игру новые типы врагов, расширенную сюжетную кампанию и полную поддержку кооперативного прохождения новой истории. Все это разбавляется введением в проект легендарного вооружения и систем поддержки, которые можно установить на свой корабль.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #экшен #песочница #avorion
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Мозг астронавтов NASA страдает от полета в космос больше, чем у космонавтов "Роскосмоса"
Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту еще 46 интернет-спутников Starlink
Запущен тактический Sci-Fi экшен RAM Pressure Under Fire
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
47
Кто заплатит за отключение Северного потока – остановка трубопровода для ЕС будет стоить $20 млрд
20
84 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
+
Майнить Эфир на видеокартах осталось недолго – стала известна дата перехода на PoS и Бомбу сложности
9
В российских магазинах цифровой и бытовой техники дефицит товаров – параллельный импорт не помогает
25
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
11
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – 5 недорогих моделей со скидками до 45%
25
Мозг астронавтов NASA страдает от полета в космос больше, чем у космонавтов "Роскосмоса"
28
СМИ: Microsoft переходит на трёхлетний цикл разработки обновлений Windows
4
Джейсон Шрайер рассказал, чего игрокам не стоит ждать в GTA 6
2
Астрономы зарегистрировали самое мощное магнитное поле за всю историю наблюдений
1
Немецким пенсионерам преложили "перезимовать" в Греции на фоне экстремального подорожания газа
30
Timbercraft Tiny Homes представила мобильный крошечный домик по цене от $81 000
5
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
22
Добыча одного биткоина сейчас стоит $13000
+
Блумберг назвал список стран - кандидатов на дефолт, на удивление - без России
33
Индия намерена взыскать с Oppo 550 000 000 долларов за «уклонение от уплаты таможенных пошлин»
+
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
15
Биткоин приближается к отметке в 21.000 долларов
11
Ученые создали из морских водорослей экологичный звукопоглощающий материал
+

Популярные статьи

Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
37
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
87
Большая оптимизация MicroATX системы на основе R7 2700X и MSI GTX 1070
32
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
20
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
6
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 3
+
ИгроМир 2022 - каким он может быть. Или не может
+

Сейчас обсуждают

Proxy Demon
20:26
Ну носить нечего! Просто кашмаар
Американцы отреагировали на новости о российской гиперзвуковой "ракете-убийце" авианосцев
Proxy Demon
20:25
у тебя наблюдается нехватка тряпок? Сходи в секонд, прибарахлись, модник.
Американцы отреагировали на новости о российской гиперзвуковой "ракете-убийце" авианосцев
V.L.A.D.L.E.N
20:24
4,000 MH/s - это 4 Мхешей/c. Автор, ты плохо математику в школе учил? Не знаешь, что запятой в рф отделяют целую часть от дробной? Ещё новости пишет, лол.
Майнер подал заявление в СледКом на забравших его ферму на 4 GH/s сотрудников
flyval
20:15
Это как раз нормально. А вот у нас 90% даунов считают, что в пенсионный и другие фонды платят не они, а работодатель. Именно из-за этих даунов страна и находится, культурно выражаясь, в жопе.
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
wwr222
20:14
Есть, паскудник, доказательства?
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
no_fate
20:12
Железки небось просто забрали без всякой описи, понятых и прочих формальностей ? Может теперь попрощаться, в лучшем случае вернут пару копеечных видеокарт с ближайшей помойки и скажут, что так и было....
Майнер подал заявление в СледКом на забравших его ферму на 4 GH/s сотрудников
flyval
20:09
А ты думал карты в магазинах скупали перекупы? "Перекупов не существует - это фантастика!" Карты на Авито продавали магазины. Причём в обьявлениях так и писали - подьехать к магазину.
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
SANEKS
20:08
Решение твоих проблем https://gemma.by/23836-mebel/106946-furnitura/24897-nakladki-na-mebel/94734-otboinik-silikonovii-aks-8-15-mm-50-sht.html
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
Михаил Мутовин
20:07
Геймплей такой же как в трёшке, может стрельба получше, только герои какие то гей-хипстеры. Если сюжетку не засрут, в наш век онлайн-помоек это подарок.
В The Sims 4 скоро можно будет настраивать сексуальную ориентацию «симов»
Rey.B.
20:04
Ну что Навальный "раскрыл"? Что чиновники в России воруют? А мы и не знали! - Так и вспоминается "Ах Моська, знать она сильна, коль лает на слона". Оппозиция должна быть оппозицией. Т.е. предлагать д...
Американцы отреагировали на новости о российской гиперзвуковой "ракете-убийце" авианосцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем