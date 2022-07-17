Поддержка клавиатуры с мышью на консолях все еще не завершена, разработчиком необходимо дополнительное время на создание и тестирование функции.

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Многопользовательская Arma Reforger в скором времени получит полноценную поддержку кросс-плея между ПК и консолями Xbox. Создатели сообщили, что на данный промежуток времени функция находится на завершающем этапе и активно проходит тестирование работниками. Конкретную дату релиза функции не назвали, и отделались словами "в ближайшем будущем". Очевидно, что многие пользователи Xbox радостно ждут выхода обновления, ибо они наконец смогут играть в модифицированные игры на серверах сообщества, или собраться с друзьями на серверах разработчиков. Онлайн для всех несколько подрастет, а поиск матча станет быстрее.

Поддержка клавиатуры с мышью на консолях все еще не завершена, разработчикам необходимо дополнительное время на создание и тестирование функции.

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Сейчас студия разработчик активно разбирается в проблемах с пользовательскими серверами и поддержкой модификаций. Пока создатели рекомендуют тщательно выбирать список модов, и добавлять только необходимые из них, чтобы уменьшить риск конфликта и вылета в матче. Создатели продолжают отслеживать течение проблемы, и прислушиваются к отзывам игроков, чтобы решить данную ошибку раз и навсегда. Однако ошибка возникает не только со стороны клиента, но и со стороны серверов, что затрудняет поиск проблемы.