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F1 Manager 2022 не получит многопользовательский режим
Это нецелесообразно на данном этапе развития проекта.
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Фанаты сложных управленческих симуляторов могут радоваться — до выхода F1 Manager 2022 осталось всего месяц, однако имеется несколько разочаровывающая информация. Имело место много споров по поводу поддержки онлайн режима — одни считали, что он точно появится со временем, а другие, что его не будет. Но вот официальное заявление разработчиков все ставит по местам - F1 Manager 2022 не получил многопользовательский режим, однако в будущем такое нововведение вполне может появиться.

Создатели F1 Manager несколько удивлены тому, как сильно игроки хотят "смотреть" за двух, а то и трехчасовой игрой в реальном времени. В однопользовательской игре можно использовать перемотку на важные события, а вот в онлайне придется проводить несколько часов сидя за компьютером и наблюдая скучный процесс гонки. Подготовка к Гран-при может занять даже все пять часов реального времени, что кардинально не нравится разработчикам.

Также, в F1 Manager 2022 отсутствует функция создания собственной команды F1, из-за чего может страдать баланс и честная игра в онлайне. Это может поставить фанатов слабых команд в неудобное положение. Да, игроки смогут улучшить свою команду до отличного уровня, однако на это требуется много времени. Речь идет об возможных годах реального времени, если вы уделяете достаточное количество времени игре (только в случае с мультиплеером, ибо однопользовательская игра в разы проще и имеет перемотку).

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Таким образом, желание добавить поддержку онлайн-режима на данном этапе — невыполнимо.

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#f1 manager 2022
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