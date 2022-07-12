Гоночный симулятор держит первое место на протяжении месяца.

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Гонка F1 22 от Codemasters успешно удерживает первое место в чарте розничных продаж Великобритании. Напомню, что прошлая неделя завершилась 9 июля.

В целом продажи гоночного симулятора понизились на 48 процентов по сравнению с прошлой неделей, однако недавние поставки PlayStation 5 спасли тайтл от падения в чарте. Второе место занимает Horizon Forbidden West, также, как это было на минувшей неделе. Третью позицию продолжает удерживать Nintendo Switch Sports. Таким образом, тройка лидеров не поменялась с прошлой недели, которая окончилась 4 июля.

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В принципе весь чарт незначительно поменялся местами. Так, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga теперь занимает седьмую позицию, вместо четвертой. Mario Kart 8 Deluxe поднялась с пятой на четвертую позицию. Футбольный симулятор от Electronic Arts - FIFA 22 продолжает стабильно удерживать шестую позицию, уже на протяжении нескольких недель. Однако в чарте есть и новенький проект - KLONOA: Phantasy Reverie Series врывается в чарт на пятое место, хотя до этого вовсе отсутствовала в топ-20 проектов. На десятом месте неизменно располагается Minecraft для консоли Switch. Следующий список будет опубликован в субботу 16 июля.