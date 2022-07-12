Проект разрабатывается на протяжении трех лет одним разработчиком из Польши.

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Разработчик из Польши Slavic Magic открыл регистрацию на закрытое бета-тестирование стратегии Manor Lords. Проект был анонсирован еще два года назад, а сама разработка началась три года назад. Поляк уверен, что проделал достаточно работы над тайтлом, чтобы начать тестирование. Однако он предупреждает пользователей, если вы имеете много требований к будущему проекту, лучше отказаться от участия и подождать полноценного релиза. Всех остальных он пригласил подать заявку через AlphaBot в официальном Discord сервере проекта. Протестировать тайтл можно бесплатно.

С момента старта разработки было проделано довольно много работы. По словам Slavic Magic, графика значительно улучшилась по сравнению со скриншотами 2020 года. Размеры игровых карт были увеличены, а войско более детализировано. Естественно не обошлось без нового функционала: торговцы, скот, звуки и повстанцы. Несмотря на все исправления и нововведения, проект еще далек от полноценного релиза, и даже от выпуска в раннем доступе.

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Manor Lords - градостроительная стратегия в жанре средневековья. Проект сочетает в себе реалистичное и проработанное строительство, а также проведение тактических боев за владенья землей. Масштабы боев доходят до тысячи войск на одной карте.