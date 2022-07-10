Разработчик прибег к методу управления курсором, что передает больше эмоций, нежели стандартный WASD.

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Разработчик Strange Scaffold объявил, что приключенческая игра Witch Strandings успешно запущена в магазине Steam. Проект не поддерживает русскую локализацию, имеется лишь один язык — английский. Создатель просит 324 рубля по 10% скидке в честь запуска тайтла.

Witch Strandings - приключенческая игра в открытом мире с видом сверху. Создатель предлагает игрокам пойти исследовать темный и загадочный лес. Вся локация находится под контролем Ведьмы, она живет максимального далеко от него. Вы становитесь последней надеждой этого мира, в разгадке всех тайн и победы над злом.

Исследуйте темные уголки леса, ремонтируйте древние постройки, выращивайте дружелюбных монстров и найдите тайную ведьму. Разработчик использует систему передвижения мышью, с помощью курсора можно легко выбрать скорость движения персонажем. Такой метод управления, приносит в разы больше эмоций, нежели стандартный WASD.

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Witch Strandings предлагает полностью открытый мир с динамической сменой дня и ночи, а также десятком уникальных биомов со своими живыми существами. Чтобы укрепить вашу связь с землей живых, ремонтируйте таинственные строения, они были заброшены людьми после поглощения мира тьмой.