Идеальный проект для ностальгии по вечерам.

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Трансляция Nacon Connect была поистине наполнена кучей интригующих проектов, среди них и выживалка во вселенной терминатора - Terminator Survival Project. В трейлере показали легендарную версию T-800, однако дату релиза решили скрыть от игроков.

По словам Nacon и разработчиков Studio Milan, они являются большими фанатами фильмов из 80-х, в том числе терминатора. Так, Nacon Studio Milan взялась за работу первой игры в стиле выживания во вселенной терминатора. На данный момент создатели не готовы рассказывать детали об игре, и соответственно раскрывать дату релиза. Разработчики обошлись словами "Выход в далеком будущем на ПК и некстген консолях".

Официальный сайт студии рассказывает немного больше о будущем проекте, к примеру тайтл будет в открытом мире, а игроки возьмут на себя роль группы выживших после ядерного апокалипсиса и вымирания всего живого в мире.

Тайтл берет за основу оригинальную историю легендарных фильмов. Команда выживших попала в самый жуткий период, когда уже пришел судный день, но нет поддержки от Коннора. Об игре известно действительно мало информации, однако осмелюсь предположить, что разработчики заострят внимание не на битвах, а на побеге от машин.

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