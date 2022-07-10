А разработка не утихает, активно добавляются новые функции, например торговля.

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Десять лет разработки и 500 миллионов собранных средств от фанатов не помогли Star Citizen получить дату релиза, и игра все еще доступна только в альфа-версии. Однако продвижения все равно есть, недавно разработчики обновили возможности для торговли между игроками, и ввели пару недорогих космических кораблей. Ну а еще, создатели готовы предоставить бесплатный доступ игры на неделю.

С вчерашнего дня по 15 июля проходит акция "Свободный полет". В течение недели можно бесплатно загрузить космический шутер, не отдавая свои кровные за стартовый пакет. Также, создатели решили выдать недельный доступ на несколько платных кораблей: Cutlass, Avenger Titan, Dragonfly, Arrow или Mercury будут доступны абсолютно всем, однако после окончания мероприятия необходимо будет вернуть корабли, либо оплатить за реальные деньги, а их стоимость исчисляется тысячами.

Для активации бесплатного доступа войдите на официальный сайт игры и введите код "GETINTOTHEVERSE". После, загружайте проект, и наслаждайтесь космическими видами целую неделю. Если вам мало недели, до 18 июля можно приобрести несколько стартовых пакетов с солидной скидкой. Обычно такие акции предлагают дешевый стартовый корабль, и улучшения для него. Заработать на "плюшки" можно приглашая своих друзей по реферальной программе, за каждого друга вам выдают рекламные очки, на них приобретается золото, улучшения, и непосредственно космические корабли.

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