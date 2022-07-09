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Разработчики из Level Infinite сообщили, что через неделю состоится глобальный релиз MMORPG Chimeraland. Напомню, сейчас проект доступен для игроков в Юго-Восточной азии на платформах Steam, Android и iOS. С 15 июля текущего года проект будет доступен во всем мире на тех же платформах.
Сейчас разработчики предлагают предварительно зарегистрироваться, за нее игрокам начислят набор с косметикой в день релиза проекта. Создатели опубликовали пару трейлеров, которые демонстрируют геймплей в подробностях, хотя его давным-давно можно найти на YouTube от азиатских братьев.
Chimeraland - ролевая песочница в открытом мире, которая переносит игроков в доисторический мир с щепоткой мифологии. От вас требуется найти силы на сбор ресурсов, крафт предметов, выращивания пищи и исследование технологий для развития персонажа. Все начинается с постройки своего первого убежища, оно будет выглядеть не очень, просторы будут малы, однако хорошо укроет от погодных сюрпризов и холодных ночей. Со временем вы дойдете до возможности построить огромную технологическую базу в космосе. Исследуя доисторический мир вы встретите сотню мифологических монстров, и не каждый будет приветливым, готовьтесь к жарким битвам.
К сожалению, поддержки русского языка не будет.