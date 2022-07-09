Уже открыта предварительная регистрация, за участие в которой выдают награды.

реклама

Разработчики из Level Infinite сообщили, что через неделю состоится глобальный релиз MMORPG Chimeraland. Напомню, сейчас проект доступен для игроков в Юго-Восточной азии на платформах Steam, Android и iOS. С 15 июля текущего года проект будет доступен во всем мире на тех же платформах.

Сейчас разработчики предлагают предварительно зарегистрироваться, за нее игрокам начислят набор с косметикой в день релиза проекта. Создатели опубликовали пару трейлеров, которые демонстрируют геймплей в подробностях, хотя его давным-давно можно найти на YouTube от азиатских братьев.

Chimeraland - ролевая песочница в открытом мире, которая переносит игроков в доисторический мир с щепоткой мифологии. От вас требуется найти силы на сбор ресурсов, крафт предметов, выращивания пищи и исследование технологий для развития персонажа. Все начинается с постройки своего первого убежища, оно будет выглядеть не очень, просторы будут малы, однако хорошо укроет от погодных сюрпризов и холодных ночей. Со временем вы дойдете до возможности построить огромную технологическую базу в космосе. Исследуя доисторический мир вы встретите сотню мифологических монстров, и не каждый будет приветливым, готовьтесь к жарким битвам.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

К сожалению, поддержки русского языка не будет.