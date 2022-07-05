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Прошло больше половины года, так что уже можно ожидать громких заявлений о новых частях ежегодных лицензированных спортивных проектов, таких как NBA, NHL, Fifa и другие. Обычно такие тайтлы выходят в начале осени, в крайнем случае в конце осени, так что в ближайшие недели можно ожидать несколько крупных анонсов, среди них присутствует NBA. По всей видимости данный проект станет одним из самых первых, кто сделает официальный анонс ежегодного продолжения франшизы.
Недавно 2K в своем Твиттере пообещали в скором времени показать первый взгляд на NBA 2k23 и назвать дату выхода тайтла. Отмечу, что обычно компания делает анонс именно в июле, таким образом можно ожидать анонса ближе к середине текущего месяца.
NBA 23 года, скорее всего, будет доступна на тех же платформах, что и прошлая часть, а именно ПК, PlayStation 5/4, Xbox Series/One и Nintendo Swtich. Очевидно, что проект не лишится кроссплея, и будет довольно сильно похож на прошлую часть.
Как я сказал выше, в этом месяце, или в начале августа можно ожидать еще несколько анонсов из серии спортивных франшиз, в том числе последней FIFA 23 от компании EA, после этого будет проведен ребрендинг, игра станет называться EA Sports FC, а FIFA (спортивная организация) начнет поиски новых разработчиков.