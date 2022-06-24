Идеальная игра, чтобы поностальгировать.

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Разработчик легендарной стратегии Company of Heroes празднует свое 25-летие, в честь чего выпустил переиздание игрушки Armor of Heroes, кстати доступной совершенно бесплатно любому зарегистрировавшемуся человеку на сайте. Впервые игрушка была выпущена в честь 60-летия компании Sega, тогда ее раздавали ограниченное время. Сегодня любой пользователь имеет возможность окунуться в атмосферу старых игр.

Armor of Heroes или AOF - аркадная игра для 1-4 игроков. Пользователи берут под управление танк второй мировой войны. Разработчики создали целых девять режимов, и даже такие экзотические, как "Царь горы" и "Last man standing". Конечно, обычная битва против всех тоже здесь есть. В игре присутствует четыре карты.

Сейчас компания Relic продвинулась далеко вперед, имея у себя за плечами франшизу Company of Heroes. На данный момент разработчики ведут работу над третьей частью легендарной RTS стратегии, посвященной временам WW2. COH3 переносит игроков во время немецкой оккупации Италии.

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Создатели часто выпускают записи в своем дневнике, например недавно они показали разрушения в игре. Если кратко, то разрушить можно почти всю карту — сломав здание, можно нанести урон врагу и создать себе укрытие. Что ж, это действительно огромный шаг вперед, по сравнению с второй частью стратегии.