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В библиотеку GeForce NOW добавили 8 игр - изюминкой списка стала Genshin Impact
В четверг игра станет доступна для всех желающих
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На прошлой неделе сервис GeForce NOW сообщил пользователям, что игра Genshin Impact в скором времени войдет в библиотеку сервиса. И вот наконец настал момент, когда появилась точная дата появления этой игры в облаке, а также еще семи проектов дополнительно. Кроме новых игр, для игроков Genshin Impact устроят мини-событие, за прохождение новые игроки смогут получить стартовый набор, который поможет в развитии по началу. Из интересного, ещё имеется CMS 2018 - напомню, что сейчас симулятор механика раздается в Epic Games, его можно забрать с 23 по 30 июня. На следующей неделе в сервис добавят еще несколько проектов, а именно:

Очевидно, самой ожидаемой и популярной игрой в списке является Genshin Impact, на нее и идет вся ставка. В четверг игра станет доступна для всех желающих. Игру можно запустить на Windows, Mac и даже Chromebook, ограничения накладывает лишь слабый интернет, хотя в данной игре проблемы будут заметны меньше, нежели в полных онлайн проектах. Участники сервиса с системой вознаграждений могут получить стартовый набор для Геншина, после достижения 10 уровня.

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3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Пользователи с подпиской RTX 3080 могут играть на своих М1 Mac с разрешением до 4К. Также подписка позволяет вести свой стрим на долгий срок, до 8 часов.

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#rtx #geforce now #genshin impac
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