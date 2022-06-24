В четверг игра станет доступна для всех желающих

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На прошлой неделе сервис GeForce NOW сообщил пользователям, что игра Genshin Impact в скором времени войдет в библиотеку сервиса. И вот наконец настал момент, когда появилась точная дата появления этой игры в облаке, а также еще семи проектов дополнительно. Кроме новых игр, для игроков Genshin Impact устроят мини-событие, за прохождение новые игроки смогут получить стартовый набор, который поможет в развитии по началу. Из интересного, ещё имеется CMS 2018 - напомню, что сейчас симулятор механика раздается в Epic Games, его можно забрать с 23 по 30 июня. На следующей неделе в сервис добавят еще несколько проектов, а именно:

Очевидно, самой ожидаемой и популярной игрой в списке является Genshin Impact, на нее и идет вся ставка. В четверг игра станет доступна для всех желающих. Игру можно запустить на Windows, Mac и даже Chromebook, ограничения накладывает лишь слабый интернет, хотя в данной игре проблемы будут заметны меньше, нежели в полных онлайн проектах. Участники сервиса с системой вознаграждений могут получить стартовый набор для Геншина, после достижения 10 уровня.

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Пользователи с подпиской RTX 3080 могут играть на своих М1 Mac с разрешением до 4К. Также подписка позволяет вести свой стрим на долгий срок, до 8 часов.